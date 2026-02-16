ОСББ зможуть взяти нульовий кредит на генератори: Свириденко пояснила умови

Генератор / © Getty Images

Реклама

В Україні розширили допомогу для мешканців багатоповерхівок, щоб у будинках було світло навіть під час відключень. ОСББ можуть взяти кредит під 0% на генератори чи сонячні панелі. А держава поверне до 70% їхньої вартості. Це допоможе підтримати роботу ліфтів, насосів для води та опалення.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Пільгове кредитування «5–7–9%»

Державна програма підтримки реалізується через 43 банки-партнери. ОСББ можуть оформити кредит на суму до 3 млн грн терміном до 3 років. Відсоткова ставка залежить від тривалості позики:

Реклама

до 1 року — 0% ;

до 2 років — 5% ;

до 3 років — 7%.

Державна компенсація вартості обладнання

Ключовою особливістю програми є безповоротна допомога від держави, яка покриває значну частину витрат на закупівлю обладнання. Сума компенсації залежить від типу техніки:

70% вартості — на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) або теплових насосів;

50% вартості — на придбання дизельних, бензинових або газових генераторів.

Як зазначають у Кабінеті міністрів, програма також покриває витрати на супутнє обладнання та монтажні роботи, необхідні для запуску систем. Скористатися підтримкою можуть офіційно зареєстровані ОСББ та ЖБК, які мають рахунок в уповноваженому банку. Важливою умовою є використання обладнання виключно для потреб будинку як спільного майна. На одне об’єднання встановлено ліміт: один генератор, одна СЕС та один тепловий насос.

Як отримати допомогу: покрокова інструкція

Процес оформлення складається з п’яти основних етапів:

Вибір банку. Звернутися до одного з 43 банків-учасників програми «5–7–9%». Подання заявки. Надати пакет документів згідно з внутрішніми процедурами фінустанови. Банківська оцінка. Банк перевіряє відповідність заявника критеріям програми. Закупівля. Після схвалення банк перераховує кошти постачальнику безготівковим розрахунком. Виплата компенсації. Держава повертає частину тіла кредиту після підтвердження введення обладнання в експлуатацію.

«Це дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків, зокрема роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень», — зазначають у поясненні до програми.

Реклама

Нагадаємо, від 30 січня 2026 року в Україні стартує нова державна програма, яка дозволить багатоквартирним будинкам отримати від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для автономного електроживлення.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.