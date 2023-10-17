Одещина опинилася у небезпеці: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

На території Одеської області у ніч проти 17 жовтня 2023 року оголошена повітряна тривога.

"Жителі Білгород-Дністровського району, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!", - про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників на території області. Потурбуйтеся про власну безпеку.

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"Білгород-Дністровський район - ворожі БпЛА в Вашому напрямку", - підтвердили інформацію у Повітряних Силах ЗСУ. А загалом усій Одеській області загрожують ворожі ударні дрони.

Нагадаємо, китайські компанії постачають до Росії гелікоптери, безпілотники, оптичні приціли та метали, які використовуються в оборонній промисловості. Детальніше — в матеріалі.

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