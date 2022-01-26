Оселя була в диму, а дитина плакала: у Херсонській області у матері забрали 5-місячну дівчинку (фото)

Оселя була в диму, а дитина плакала: у Херсонській області у матері забрали 5-місячну дівчинку (фото)

Мати була нетверезою, коли приїхали копи.

У Таврійську правоохоронці вилучили з родини п'ятимісячну дитину. Наразі вона перебуває в лікарні. Вирішується питання про її подальше проживання в сім'ї.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Мати дитини зателефонувала в поліцію і сказала, що її б’є чоловік.

У квартирі жінки поліцейські побачили безлад та антисанітарію. На кухні плакала дитина у візочку, а поряд з нею на плиті горіла пательня з олією, оселя була в диму. В іншій кімнаті перебувала матір дівчинки у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські викликали швидку, дитину доправили до лікарні для медичного огляду та надання допомоги.

ГУ НП в Херсонській області

Також інспектори встановили, що жінка має ще двох синів 7 та 3 років. Вони проживають у бабусі. Про ситуацію правоохоронці повідомили до служби у справах дітей.

За невиконання батьківських обов’язків, на матір та батька п'ятимісячної дитини склали адмінпротокол. Їх можуть оштрафувати від 850 до 1700 грн.

Інформація про те, що чоловік б’є жінку, не підтвердилася. Тож жінка ще й відповідатиме за завідома неправдивий виклик спецслужб.

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Раніше стало відомо, що у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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