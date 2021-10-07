Ошукали іноземців на 7,5 млн доларів США: у Києві та Харкові викрили підпільні кол-центри

Ошукали іноземців на 7,5 млн доларів США: у Києві та Харкові викрили підпільні кол-центри

Організували масштабну міжнародну шахрайську схему іноземці та громадяни України.

Нацполіція спільно з ФБР припинили діяльність міжнародної організації, учасники якої налагодили функціонування двох шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокуратури та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За їхньою інформацією, організували масштабну міжнародну шахрайську схему та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України.

Діяли зловмисники за такою схемою:

створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;

за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;

співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку;

отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;

переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;

легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Відомо, кол-центри функціонували у Києві та Харкові. Їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.

"5 жовтня провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Додають, кваліфікація статті 255 - (створення та участь у злочинній організації) та статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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