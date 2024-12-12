Ошукали людей на майже 100 тисяч грн: шахраї створили фейковий сайт "єДопомога"

Фішинговий сайт під виглядом державної допомоги виманював у людей персональні дані для доступу до їхніх банківських рахунків.
Злочинна група осіб створила фішинговий веб-сайт "єДопомога", куди заманювала людей з метою отримати доступ до їх рахунків та привласнити гроші. Жертвами злочинців стали вісім громадян, у яких шахраї відібрали загалом майже 100 тисяч гривень.
Про це повідомили на сайті Кіберполіції України.
Викрили учасників організованої злочинної групи співробітники кіберполіції Харківської області.
"Учасники скам-спільноти створили фішинговий вебсайт, зовнішній вигляд якого імітував дизайн сайту державної допомоги в межах програми "єДопомога". Посилання на сайт-двійник вони розміщували в популярних соціальних мережах. Громадяни переходили за посиланням з фішинговими формами та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю (номери банківських карток, номери телефонів, пін-коди, коди ідентифікації власника картки та інше). Таким чином зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківських рахунків потерпілих", – йдеться у повідомленні.
В результаті обшуків за місцями мешкання фігурантів у чотирьох областях України, слідчі вилучили комп’ютери, смартфони, банківські картки та сім-карти мобільних операторів, які зловмисники використовували для вчинення протиправних дій.
Організатору злочинної групи та двом виконавцям вже повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 ККУ). За скоєні злочини підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна.
Нагадаємо, жителька Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв. Жінка перейшла за посиланням на сайт, який обіцяв надати їй "тисячу Зеленського".
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