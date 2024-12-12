Ошукали людей на майже 100 тисяч грн: шахраї створили фейковий сайт "єДопомога"

Фішинговий сайт під виглядом державної допомоги виманював у людей персональні дані для доступу до їхніх банківських рахунків.

Злочинна група осіб створила фішинговий веб-сайт "єДопомога", куди заманювала людей з метою отримати доступ до їх рахунків та привласнити гроші. Жертвами злочинців стали вісім громадян, у яких шахраї відібрали загалом майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомили на сайті Кіберполіції України.

У місцях проживання фігурантів поліція провела обшуки

Викрили учасників організованої злочинної групи співробітники кіберполіції Харківської області.

"Учасники скам-спільноти створили фішинговий вебсайт, зовнішній вигляд якого імітував дизайн сайту державної допомоги в межах програми "єДопомога". Посилання на сайт-двійник вони розміщували в популярних соціальних мережах. Громадяни переходили за посиланням з фішинговими формами та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю (номери банківських карток, номери телефонів, пін-коди, коди ідентифікації власника картки та інше). Таким чином зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківських рахунків потерпілих", – йдеться у повідомленні.

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В результаті обшуків за місцями мешкання фігурантів у чотирьох областях України, слідчі вилучили комп’ютери, смартфони, банківські картки та сім-карти мобільних операторів, які зловмисники використовували для вчинення протиправних дій.

Організатору злочинної групи та двом виконавцям вже повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 ККУ). За скоєні злочини підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна.

У шахраїв вилучені комп’ютери, смартфони, банківські картки та сім-карти мобільних операторів

Нагадаємо, жителька Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв. Жінка перейшла за посиланням на сайт, який обіцяв надати їй "тисячу Зеленського".

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