Ошукали понад сотню людей, які збирали кошти на ЗСУ: на Дніпропетровщині викрили зухвалих шахраїв

Зловмисники вдавали з себе працівників платіжної організації з Польщі й крали гроші, які люди збирали для українських військових.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили групу зловмисників, які ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Зазначається, що шахраї у соціальних мережах шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Фігуранти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

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Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків.

Картки, на які зловмисники отримували гроші українців / Фото: МВС України у Telegram

Загальна сума завданих збитків попередньо становить понад 2 мільйони гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Як шахраї наживаються на військових в Україні

На Волині житель Нововолинська організовував фейкові "збори" коштів для поранених бійців. Переказів сягали десятків тисяч гривень. 32-річного чоловіка взяли під варту.

Крім того, у Києві шахрай вигадав підступну схему, за допомогою якої ошукав військових на продажу амуніції та спорядження. Для здійснення шахрайських дій зловмисник видавав себе за представника реального інтернет-магазину з продажу військової амуніції та спорядження.

В Івано-Франківській області кіберполіція викрила шахрая, який виманював гроші під виглядом "зборів на потреби Збройних сил України". Чоловік ошукав щонайменше 20 громадян, які переказали йому близько 50 тисяч гривень.

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