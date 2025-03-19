Ошукав інвесторів 42 новобудов Києва: до України екстрадували скандального забудовника

Скандального забудовника, який втік до Іспанії екстрадували до України.

До України екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва. Він постане перед судом.

Про це повідомила Національна поліція України.

Чоловіка двічі затримували, однак він сплачував застави та втік за кордон. Його компанії незаконно зводили об'єкти без належної документації, продаючи квартири за заниженими цінами. Багато будівель так і не було добудовано, а мешканці досі стикаються з проблемами з підключенням до комунальних мереж.

Підозрюваному висунули обвинувачення у створенні злочинної групи, шахрайстві, підробленні документів і ухиленні від сплати податків.

Чоловіка екстрадували до України з Іспанії. Наразі він перебуває в СІЗО, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 20 мільйонів гривень. За скоєні злочини йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За даними РБК-Україна, йдеться про Анатолія Войцеховського.

До України екстрадували скандального забудовника / Фото: Національна поліція України

До України екстрадували скандального забудовника / Фото: Національна поліція України

До України екстрадували скандального забудовника / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, на Одещині 14-річна школярка підпалила електропідстанцію за гроші з месенджера.

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