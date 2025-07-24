Ошукав людей на 1,3 млн грн: Назарію Гусакову оголосили підозру

Підозрюваний у шахрайстві Назарій Гусаков / © Facebook Назарія Гусакова

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Правоохоронці заочно оголосили про підозру львів’янину зі спінальною м’язовою атрофією Назарію Гусакову у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У заяві вказано, що розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин з СМА. Його імені у прокуратурі не назвали, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Гусакова.

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Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соцмережі, PayPal, BuyMeACoffee тощо, за участю публічних осіб та інфлюенсерів, які сприяли поширенню зборів на лікування чоловіка.

Водночас, за даними Львівської міської ради, згадане лікування на момент збору Гусаков отримував безкоштовно.

Під час розслідування справи правоохоронці отримали докази того, шо фігурант заволодів грошима громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн. Ці гроші Гусаков не повністю використав за призначенням, а здебільшого витрачав на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції у криптовалюти.

Чоловікові заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування. В Офісі генпрокурора нагадали, що у червні Гусаков виїхав закордон.

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У справі було допитано понад 400 свідків та потерпілих. Вдалося встановити тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, які люди зробили як благодійні пожертв. Однак наразі ще не встановлено точну кількість людей, які переказали свої пожертви підозрюваному.

«Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. грн — більше 1 200 осіб«, — зазначається в заяві ОГ.

Нагадаємо, у червні в соцмережах з’явилися звинувачення на адресу Гусакова у можливому шахрайстві: чоловікне прозвітував за гроші, зібрані на своє лікування.

Сам хворий на СМА львів’янин визнав, що не мав досвіду у фінансовому обліку, проте категорично заперечив наміри шахрайства.

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Паралельно стало відомо, що Гусаков почав отримувати безкоштовне лікування від фармкомпанії «Рош Україна» за підтримки Львівської міськради.

Після хвилі критики у ЗМІ та соцмережах чоловік пообіцяв оприлюднити фінансовий звіт, однак невдовзі виїхав з України. Поліція відкрила кримінальне провадження.