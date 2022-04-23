Ошукував українців з бронежилетами: на Дніпропетровщині викрили 22-річного шахрая

Ошукував українців з бронежилетами: на Дніпропетровщині викрили 22-річного шахрая

На Дніпропетровщині 22-річний шахрай ошукував українців під виглядом продажу бронежилетів. Чоловік брав передплату від 300 до 600 гривен, блокував клієнтів та змінював номер телефону.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Шахрай розміщував оголошення в Telegram-каналах та видавав себе за продавця. Від нього постраждали близько 50 осіб. Наразі правоохоронці встановлюють інших постраждалих покупців та остаточну суму збитків.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрая, який під виглядом продажу бронежилетів та плитоносів, видурював кошти в українців. Чоловік "заробив" близько 50 тисяч гривень.

Листування з шахраєм / Національна поліція України

Листування з шахраєм / Національна поліція України

Яким має бути ідеальний бронежилет і як правильно перевірити його ефективність

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