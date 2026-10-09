Росія ударила по будинку багатодітної родини: 13-річний хлопчик важко поранений

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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На півночі Рівненщини внаслідок ворожої атаки 9 жовтня постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За уточненими даними, поранень зазнали дві жінки, чоловік і четверо дітей. Троє дітей мають травми середньої важкості, стан 13-річного хлопчика оцінюють як важкий.

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Усіх постраждалих госпіталізували.

«Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. За потреби — транспортувати поранену дитину до обласної лікарні», — зазначив Коваль.

Унаслідок атаки житловий будинок родини зазнав суттєвих пошкоджень.

Пошкоджений будинок родини на Рівненщині

За словами очільника ОВА, він підтримує зв’язок із керівником громади, який перебуває на місці події. Громада готується надати постраждалим необхідну допомогу.

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Нагадаємо, уночі та вранці 9 жовтня Росія атакувала Україну реактивними БпЛА. Удару було завдано, зокрема, по західних областях.

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