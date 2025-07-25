Росіяни вдарили новим боєприпасом по лікарні Харкова: під завалами можуть бути троє людей

Атака на Харків / © ДСНС

Реклама

Другий день поспіль росіяни б’ють по Харкову новим боєприпасом УМПБ-5. Один з них влучив у дах над входом до обласного протитуберкульозного диспансера. Ймовірно, під завалами можуть бути троє людей.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

У момент атаки там було 15 працівників і близько 13 пацієнтів.

Реклама

Наразі відомо про 12 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».