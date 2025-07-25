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Росіяни вдарили новим боєприпасом по лікарні Харкова: під завалами можуть бути троє людей
У момент атаки там було 15 працівників і близько 13 пацієнтів.
Другий день поспіль росіяни б’ють по Харкову новим боєприпасом УМПБ-5. Один з них влучив у дах над входом до обласного протитуберкульозного диспансера. Ймовірно, під завалами можуть бути троє людей.
Про це повідомляє «КИЇВ24».
У момент атаки там було 15 працівників і близько 13 пацієнтів.
Наразі відомо про 12 постраждалих.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».