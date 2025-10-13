Осінь / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 14 жовтня, буде холодно.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко та оприлюднила мапу.

«Вівторок буде в Україні холодним. Найближчої ночі очікується лише +2+6 градусів, а завтра вдень +6+10 градусів. У центральній частині та на сході +8+12, на півдні України +12+16 градусів», — написала вона.

Невеликі дощі пройдуть у більшості областей, хіба що південна частина втримається від опадів.

На крайній півночі ймовірні помірні дощі.

Мапа погоди 14 жовтня / © Наталія Діденко / Facebook

Яка погода у Києві

У Києві 14-го жовтня буде хмарно, місцями невеликий дощ. Холодно! У столиці вночі передбачається +2+4 градуси, вдень ледь до +8 градусів.

«Холодні дощі, туман, сірі хмари, низька температура повітря — але жовте й червоне листя, пташині красиві кружляння, червона горобина й калина, товсті пухнасті коти! Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко. Перекриємо теплим спілкуванням низьку середньодобову температуру повітря!» — написала синоптикиня.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що друга декада жовтня вже від самого початку не тішитиме українців гарною погодою. Ймовірність дощів буде досить високою, хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться. Втім, уже наприкінці цього періоду тепло знову поступово повернеться, а опади минуть.