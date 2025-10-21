ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
305
1 хв

Осінь готує сюрприз: в Україні різко зміниться погода 22 жовтня

Потеплішає лише в кількох регіонах.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © Associated Press

У середу, 22 жовтня, в Україні збережеться прохолодна осіння погода. Найвищі температури очікуються на півдні та заході країни — до +16 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості західних областей повітря прогріється до +12…+16 градусів, однак на Рівненщині буде помітно свіжіше — лише +8…+11 °C. На решті території вдень прогнозують +7…+12 градусів, а вночі — від +1 до +8 °C. У разі прояснень можливі заморозки.

Дощі ймовірні лише місцями — на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. В інших регіонах переважатиме суха, хмарна погода з туманами.

У Києві очікується прохолодно — вдень до +9 °C, без істотних опадів.

Синоптики попереджають: 24–25 жовтня через Україну із заходу на схід пройде атмосферний фронт. Він принесе дощі, посилення вітру та коливання атмосферного тиску, що може вплинути на самопочуття людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

«Осінь в Україні демонструє класичний настрій — тумани, дощі, прохолоду та яскраве листя. Попереду — коротке потепління, принаймні у батареях», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні протягом цього тижня трохи потеплішає. Однак вже від наступного — і до кінця жовтня температурний фон може знову дещо знизитися.

