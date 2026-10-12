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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Осінь набирає обертів: грози, шквали та різке похолодання, погода на 12-18 жовтня

В Україні протягом тижня очікується нестійка погода з дощами, грозами та сильним вітром. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через шквали та значні опади у кількох регіонах країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Тепла погода відступає

Тепла погода відступає / © pexels.com

Після теплої погоди на початку жовтня на більшій частині території України очікуються похолодання та дощ.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на тиждень, 1218 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, під впливом малорухомого атмосферного фронту, невеликі, часом помірні дощі, пройдуть вночі у західних областях, а вдень місцями у північних регіонах країни. У другій половині дня можливий дощ також на заході Черкаської області. На решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 °С, вдень у північних та західних регіонах +12…+17 °С, на решті території +20…+26 °С.

У вівторок, 13 жовтня, вночі невеликі дощі пройдуть місцями у північних та центральних областях, вдень у Вінницькій та Київській областях. На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується близько +8… +13 °С, на крайньому заході +2… +7 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С у північних та західних областях. У центральних, південних та східних регіонах +20…+26 °С.

У середу, 14 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північний, 5–10 м/с, на Одещині вдень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме в західних областях +1…+7 °С, на решті території +8…+14 °С. Вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, у південно-східній частині та Криму +20…+25 °С.

У четвер, 15 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. Вдень опади також поширяться і на південні області. У решті регіонів без істотних опадів. У західній частині подекуди можливий туман. Вітер північний / північно-східний, 7–12 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря на Правобережжі України вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +10…+15 °С. На Лівобережжі вночі +8…+14 °С, вдень +16…+21 °С.

У п’ятницю, 16 жовтня, у південних та південно-західних областях під впливом чорноморського циклону очікуються дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер північний / північно-східний, 7–12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря в західних областях вночі становитиме -1…+4°С, вдень +9…+14 °С. В інших регіонах вночі очікується +7…+14 °С, вдень +16…+21°С.

У суботу, 17 жовтня, на більшій частині території України пройдуть дощі, на півдні з грозою. Вітер північний / північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря в західних областях вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +9…+16 °С. В інших регіонах вночі очікується +8…+14 °С, вдень +14…+19 °С.

У неділю, 18 жовтня, на більшій частині території країни передбачається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер північний / північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, в денні години коливатиметься близько +10…+15 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили, що вночі 13-14 жовтня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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