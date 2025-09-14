Осінь набирає обертів: прогноз погоди в Україні на тиждень, 15-21 вересня

Осінь 2025 року в Україні розпочалася з високих температур / © Pixabay

В Україні наступного тижня опади очікуються переважно на заході та півдні. Найменше дощів варто очікувати у північно-східних регіонах. У нічні та ранкові години місцями не виключені короткочасні тумани. Найбільш високі показники температури повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 15 вересня, в західних областях очікується нестійка та похмура погода з короткочасними дощами, місцями грозами під впливом малорухомого холодного фронту. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с; у Приазов’ї та Криму можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, у північно-східній частині місцями +5…+8 °С; вдень +23…+28 °С, у західних областях +16…+21 °С.

У вівторок, 16 вересня, у більшості областей нашої країни очікується погода без опадів. Лише місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С; у західних областях за рахунок хмарного неба не вище +19…+24 °С.

У середу, 17 вересня, нестійка та дощова погода утримається у західних регіонах, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області. Подекуди дощі можуть бути значними, а також супроводжуватися грозою. На решті території країни продовжиться період теплої та сухої погоди. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С; у західних, а також Київській та Чернігівській областях +18…+23 °С.

У четвер, 18 вересня, внаслідок активізації циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом, прогнозується нестійка та дощова погода у південних та центральних областях України, а також місцями у північних регіонах. На півдні дощі супроводжуватимуться грозою, місцями пройдуть сильні зливи. На решті території України істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, у південних областях місцями пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+16 °С, у західних областях +5…+10 °С; вдень +18…+23 °С.

У п’ятницю, 19 вересня, очікується стабілізація погодних умов за рахунок розвитку антициклону та підвищення атмосферного тиску. По всій Україні опадів не очікується Вітер північний, у західній частині південно-західний, 5 — 10 м/с, на півдні окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, на південному сході +11…+16 °С; вдень +22…+27 °С.

У суботу, 20 вересня, очікується погода переважно без опадів, лише вранці та вдень у північно-східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза та шквал. Вітер західної чверті, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у центральних та південних областях місцями до +29 °С.

У неділю, 21 вересня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. На Правобережжі вночі та вранці можливий туман. Вітер у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті країни північно-західний, 7 — 12 м/с; у північних та східних областях пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +15…+21 °С; у південній частині вночі +11…+16 °С, вдень +21…+26 °С.

