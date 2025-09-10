Осінь приходить з дощами: синоптики оновили прогноз на 11 вересня

Погода / © Pexels

У четвер, 11 вересня, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти. У західних областях очікуються дощі, місцями значні, особливо в карпатському регіоні. Тут також можливе посилення вітру до 15–20 м/с. Денна температура становитиме +17…+22 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

На решті території країни утримається суха та відносно тепла погода з мінливою хмарністю. У центральних, північних та східних регіонах повітря прогріється до +23…+28 градусів. У південних областях, зокрема на узбережжі Чорного моря, стовпчики термометрів покажуть +25…+28 градусів.

У Києві 11 вересня опадів не прогнозується. У столиці очікується сонячна погода з незначною хмарністю, вдень температура становитиме близько +24 градусів.

За попередніми прогнозами, найближчими днями в Україні збережеться тепла осіння погода. Опади ймовірні переважно на заході, тоді як в інших регіонах температура вдень не опускатиметься нижче +20 градусів. У нічні та ранкові години місцями спостерігатимуться тумани, які знижуватимуть видимість на автошляхах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують, що вересень здивує українців теплою погодою. Осінь відчуватиметься переважно вночі, тоді як удень у більшості регіонів зберігатиметься комфортне тепло від +21° до +28°.

Метеоролог Наталка Діденко зазначає, що найближчими днями країну очікують погодні контрасти. Температура істотно не зміниться, однак 11–12 вересня дощі пройдуть у західних областях, натомість на решті території збережеться суха погода.