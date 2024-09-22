Осінь вирішить подальший перебіг війни: Зеленський розповів, кому представить "План перемоги"

Події цієї осені будуть вирішальними для подальшого перебігу війни в Україні. І багато в чому це залежить від зустрічей, які відбудуться наступного тижня.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у неділю, 22 вересня, наприкінці 942 дня війни.

Володимир Зеленський записав звернення до країни на борту літака шляхом до Сполучених Штатів.

"Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна представить у США "План перемоги", і першим його повну версію побачить Джо Байден.

"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із "Планом перемоги". Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо", – наголосив гарант.

Володимир Зеленський пояснив, що план передбачає "зброю для захисту нашої незалежності та наших людей, дипломатію для консолідації партнерів і примусу Росії до миру й справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки".

"Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів. Тих, хто у найвищих кабінетах", – зазначив президент України.

Він додав, що найближчими днями відбудуться зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи та з керівниками міжнародних організацій.

"Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", – підсумував Володимир Зеленський.

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