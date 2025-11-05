ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Осінь вирішила здивувати: чого очікувати від погоди найближчими днями

Діденко розповіла, коли прийде справжнє похолодання.

Автор публікації
Наталія Магдик
Осінь

Осінь / © iStock

Завтра, 6 листопада, по всій території України встановиться спокійна погода без опадів, проте місцями спостерігатимуться тумани.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, погодні умови формуватиме антициклон Vianelde, який принесе стабільність, слабкий вітер і комфортну температуру повітря. Водночас така ситуація є сприятливою для утворення туманів, тому водіїв закликали бути особливо уважними на дорогах.

«Отже, 6 листопада очікується в Україні погода без опадів, із періодичними туманами — шановні водії, уважно подвійно на дорогах! — та з комфортною температурою повітря», — написала синоптикиня.

/ © Наталія Діденко / Facebook

© Наталія Діденко / Facebook

За її прогнозом, найближчої ночі температура становитиме +3…+8°C, удень повітря прогріється до +10…+14°C, а на півдні — до +16°C.

У Києві у четвер можливий туман, однак опадів не очікується. Протягом дня температура триматиметься на рівні близько +10°C, а впродовж п’ятниці, суботи та неділі стане ще тепліше.

Діденко також зазначила, що після 11 листопада в Україні очікується похолодання, однак воно буде короткочасним.

«Не забуваємо, листопад — осінній місяць, це ще не зима. Тому будь-яке похолодання чи навіть сніг у листопаді — явище тимчасове», — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укргідрометцентр попереджав про те, що 5 та 6 листопада у Києві та області очікуються складні метеорологічні явища.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

