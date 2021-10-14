Осінні канікули-2021: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Осінні канікули-2021: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб.

Згідно з графіком, який запропонувало раніше Міносвіти всім школам, для учнів осінні канікули починаються від 25 і тривають до 31 жовтня 2021 року. Графік може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. І носить тільки рекомендаційний характер.

Внаслідок того, що упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України, міністерство освіти і науки України направило у школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули від 18 жовтня. Однак дату початку канікул школи повинні визначити самостійно.

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Водночас міністерство просить місцеві органи влади вжити невідкладних заходів для забезпечення здоров'я дітей та працівників шкіл під час пандемії коронавірусу.

Тим часом через захворюваності коронавірусом і ГРВІ, а також проблеми з опаленням в багатьох школах України вже почали змінювати графіки осінніх канікул для дітей.

Так, у діти в усіх школах Києва підуть на осінні канікули за графіком – від 25 жовтня. Причин для дострокового початку канікул немає. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – заявив Валентин Мондриївський.

Він також зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні опалення включать у всіх закладах освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

У Херсоні в.о. заступника міського голови Сергій Циганок запропонував перенести осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня. Пропозицію підтримали одноголосно, тож школярі відпочиватимуть від 18 до 24 жовтня. Також опівночі 15 жовтня на Херсонщині почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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У школах Сум канікули також розпочнуться на тиждень раніше. Учні відпочиватимуть від 18 жовтня. Водночас перед канікулами будуть довгі вихідні з 14 по 17 жовтня. Своєю чергою мер Сум Олександр Лисенко запропонував подумати над подовженням канікул на тиждень або можливий початок дистанційного навчання.

У Черкасах школи йдуть на канікули раніше задля економії опалення. Осінні канікули в школярів триватимуть від 18 жовтня до 24 жовтня.

Через неготовність систем опалення рекомендації перенести канікули отримали 12 шкіл у Чернівцях. Міське управління освіти рекомендувало таким школам переглянути можливість перенесення термінів канікул тижнем раніше, від 18 жовтня. Так канікули у цих закладах можуть навіть подовжитись через святкові вихідні 14-15 жовтня.

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Для 34 закладів освіти у Кропивницькому осінні канікули розпочнуться від 18 жовтня і триватимуть два тижні - до 31 жовтня. Іще 6 загальноосвітніх закладів планували йти на осінні канікули з 25 жовтня на один тиждень, але через перестороги щодо температурного режиму, питання канікул тут іще буде обговорюватися.

Для попередження захворюваності на коронавірус і сезонні хвороби в міській раді Івано-Франківська на оперативній нараді вирішили їх перенести на тиждень раніше. Відпочиватимуть учні від 18 жовтня.

У Мелітополі щонайменше на два тижні закривають школи. Від 11 жовтня учні йдуть на дистанційку, а від 18 жовтня - на дострокові канікули. Окрім цього, в місті закривають всі гуртки та спортивні секції, скасовують усі календарні змагання.

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у Львові від 18 жовтня посилили карантин. У місті ввели нові обмеження. Усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

На двотижневі канікули - від 18 до 30 жовтня - відправлять школярів Слов’янська та Мирнограда на Донеччині. До навчання діти повернуться 1 листопада.

Школярі Харкова, як і учні шкіл області, мають піти на осінні канікули 18 жовтня. Канікули триватимуть два тижні.

У Полтаві та Миколаєві діти навчатимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком.

У Дніпрі графік осінніх канікул поки не змінили, і школярі підуть на відпочинок від 25 жовтня.

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У загальноосвітніх навчальних закладах Вінниці осінні канікули розпочнуться 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Рішення про перенесення осінніх канікул прийняли керівники шкіл, їх пропозицію підтримали щоб "не розривати" вихідні на честь Дня захисників та захисниць України та самі канікули.

У Департаменті освіти та науки рекомендують школам Хмельницького почати осінні канікули раніше – від 18 жовтня. Однак остаточне рішення кожна школи буде приймати самостійно.

У Рівному осінні канікули переносити не планують та готуються відпочивати від 25 жовтня.

Нагадаємо:

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули. МОН рекомендувало в такій ситуації розглянути графік гнучких канікули, але кінцеве рішення ухвалюють на місцях.

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