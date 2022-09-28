Осінні роботи в саду і на городі: календар на жовтень 2022 року

В середині осені на городників чекає багато робіт, зокрема, збирання врожаю та підготовка до майбутньої зими. Звичайно, все залежить від регіону та погодніх умов. Але варто запам'ятати, які осінні роботи в саду і на городі проводять в жовтні. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Роботи в саду в жовтні

В жовтні потрібно починати готувати сад до зими, а тому дуже важливо запам'ятати і провести кілька етапів:

Забезпечити вологозарядне поливання - щоб чагарники та дерева добре перезимували, особливо за сухого літа та осені, та потім подарували хороший врожай, потрібно в кінці жовтня провести вологозарядне поливання. Тобто, під рослину виливають велику кількість води. Так ви "промочите" всю її кореневу систему, що допоможе запобігти її висушуванню в промерзлій землі. Побілити дерева - насамперед, важливо зрозуміти, для чого саме ви робите цю процедуру. Якщо ви використовуєте вапно, то білити дерева восени немає сенсу. Краще це зробити наприкінці зими - початку весни. А ось, якщо ви користуєтесь сучасними садовими фарбами, то можна починати вже зараз. Існує ще один доволі простий та перевірений спосіб вберегти дерево від морозу: купити садовий бинт (або розрізати біле агроволокно) та обмотати ним стовбур зі скелетними гілками. Так ви зможете захистити їх від палючого весняного сонця і гризунів. Провести мульчування пристовбурних кіл - якщо рослина утворила неглибоку кореневу систему, вона буде підмерзати. Щоб уникнути цього, підходить мульчування (шар повинен бути не менше 5-8 см). Для мульчі можна використовувати різні матеріали: скошені сухі бур'яни, солому, кору, перепрілу стружку, жовте листя, колючу хвою чи торф. Укрити рослини на зиму - деяким рослинам потрібне додаткове укриття на зиму (троянди, гортензії, рододендрони). Звісно, в жовтні їх повністю вкривати ще зарано, але потрібно підготуватися до цього процесу. Придбайте агроволокно потрібного розміру та щільності. Навколо теплолюбних рослин потрібно встановити дуги чи каркаси - на які потім ви натягнете агроволокно. Замість агроволокна також можна використовувати хвойні гілки. Обрізати - обрізання ягідних кущів та плодових дерев також починають в жовтні. Проводять ці роботи лише за плюсової температури. Обріжте всі поламані та хворі гілки. Застосувати викорінююче обприскування - в жовтні викорінююче обприскування проводять лише в північних регіонах країни. Рослини вже перебувають в стані спокою, тому можна використовувати навіть міцні розчини. Наприклад, візьміть до 7% сечовини, до 5% залізного купоросу, до 3% мідного купоросу та бордоської рідини. Пересадити і посадити дерева - це найкращий час для висаджування та пересаджування листопадових дерев. Тому заздалегідь приготуйте підходяще місце. За місяць до висаджування в підготовлену яму додайте родючу суміш з мінеральними добривами. Розмножити - саме в жовтні можна спробувати розмножити свої рослини. Для цього потрібно нарізати живці плодових та декоративних кущів і багаторічних рослин, посадити їх в контейнери, накрити прозорим ковпаком, а потім виставити на сонячне підвіконня. Підстригти живоплоти - в жовтні останній час, коли можна підстригти живопліт з листяних і хвойних культур. Тоді вони будуть виглядати ошатно навіть взимку. Ліани та кучеряві чагарники варто зафіксувати на опорах. Зібрати насіння - якщо ви плануєте розмножити якісь рослини, варто зараз зібрати насіння.

Роботи в жовтні на квітнику

Що робити в жовтні на квітнику / Фото: pixabay.com

На квітнику в жовтні також вистачає роботи, адже потрібно:

Видалити зів'ялі суцвіття - жоржини, седуми, айстри, хризантеми щосили квітнуть в жовтні. Тому потрібно не забувати видаляти зів'ялі суцвіття, тому що насіння буде зупиняти їх квітіння. Після закінчення квітіння, квіти потрібно поділити і пересадити. Зазвичай, це роблять раз на 2-3 роки. Посіяти квіти - в середині осені можна багато сіяти, наприклад, морозостійкі квіти (маки, календула, запашний горошок, волошки, космея). Висівають прямо у відкритий ґрунт. Тоді наступного року вони раніше будуть квітнути. Гіацинти і тюльпани висаджують за 2-4 тижні до заморозків.

Що робити в жовтні у городі

Є деякі роботи і у городні в жовтні. Зокрема, важливо запам'ятати два етапи: