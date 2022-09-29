Осінній догляд за волоссям в домашніх умовах: п'ять правил, про які потрібно пам'ятати

Після спекотного літа волосся часто стає сухим, ламким, починає випадати. Саме час пригадати основні правила догляду за волоссям восени. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Щоб ваше волосся радувало своїм об'ємом та здоровим блиском навіть під час прохолодної осінньої погоди, потрібно запам'ятати п'ять основних правил догляду за ним. Літом сонце негативно впливає на зовнішній вигляд локонів. Вони можуть ставати тьмяними, сухими та ламкими.

Що включає правильний догляд за волоссям восени:

Голову потрібно мити теплою, а не гарячою водою - через гарячу воду сальні залози починають працювати сильніше, а шкіра голови сильно подразнюється. А тому голову краще мити теплою водою (температура не вище 35 градусів). Також не забувайте про кондиціонер. Варто запам'ятати, що полоскати волосся після цього рекомендується прохолодною водою. Не забувайте про живильні маски для волосся - правильний догляд за волоссям включає не лише миття за допомогою шампуню. Дуже важливо використовувати різноманітні живильні маски, які можна придбати в косметичних магазинах або зробити самостійно за народними рецептами. Підбирайте живильні маски в залежності від свого типу волосся. Час від часу підстригайте кінчики - якщо ви помітили, що волосся почало сіктися, потрібно відразу ж записатися до перукаря. Не варто шкодувати довжину, адже через посічені кінчики волосся швидше псується, тому що це вже мертва його частина. За словами експертів, проводити цю процедуру варто раз на 2 місяці. Захистіть волосся від вітру та низької температури - восени краще робити легкі зачіски та обов'язково носити головні убори. Так ви врятуєте своє волосся від переохолодження. Робити масаж голови - через мінливу погоду та холод робота кровоносних судин погіршується, тому до волосся не доходить потрібна кількість корисних речовин і воно починає випадати. Рекомендується щоденно робити масаж голови руками чи за допомогою спеціальної щітки.

Як бачите, догляд за волоссям в домашніх умовах восени не дуже важкий. Якщо запам'ятати всі правила і чітко їх дотримуватися, то ваші локони будуть радувати гарним виглядом в будь-яку погоду.