OSINT-дослідники ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон: які політичні погляди у хлопця

За словами OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські.

OSINT-дослідники "Телебачення Торонто" стверджують, що ідентифікували затриманого, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон.

За їхніми даними, підозрюваний – 18-річний житель Дніпра В'ячеслав З...

З відкритих джерел аналітики дізналися, що В'ячеслав народився 2006 року. Навчався у Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19.

OSINT-дослідники також ідентифікували акаунт підозрюваного в Телеграмі.

"Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі. А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав", – йдеться у повідомленні "Телебачення Торонто"

Повідомлення, які ймовірно написані підозрюваним. Увага, у скриншотах містяться антисемітські заклики і заклики до розпалювання міжнаціональної і міжетнічної ворожнечі.

Повідомлення, які ймовірно написані підозрюваним у вбивстві Фаріон (4 фото)

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Фаріон весь час перед смертю запитувала доньку про її безпеку. Ексклюзив ТСН

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