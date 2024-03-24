OSINT повідомили, куди могли влучити ракети в окупованому Севастополі

Пізно ввечері 23 березня зʼявились повідомлення про ракетну атаку на головний центр зв’язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

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Про це повідомляє OSINTtechnical в мережі Х.

У повідомленні вказується, що ракети Storm Shadow уразили центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.

"Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того дану інформацію підтверджує Telegram-канал "Крымский ветер".

Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 березня в окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.

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