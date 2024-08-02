"Оскар серед соціальних проектів": Метінвест — у фіналі Reuters: Sustainability Awards 2024 за програму реінтеграції ветеранів

Група Метінвест увійшла до короткого списку номінантів однієї з найшанованіших світових премій у галузі сталого розвитку Reuters: Sustainability Awards. Компанія потрапила до фіналу з проєктом "Шлях героя: екосистема з інтеграції ветеранів Метінвесту": він претендує на перемогу в номінації "Розмаїття, рівність та інклюзія". Переможців визначать у жовтні, під час гала-церемонії в Лондоні.

Проєкт "Шлях героя: екосистема з інтеграції ветеранів Метінвесту", номінований на нагороду – це комплексна програма з переліком напрямів дій, якою керується компанія під час повернення колишніх військових на роботу. Загалом у Метінвесті вже понад 1 000 ветеранів стали до роботи, водночас 8 000 тисяч співробітників компанії захищають Україну від російського вторгнення в лавах ЗСУ.

Премія Reuters: Sustainability Awards — провідна світова нагорода, якою відзначають лідерство в галузі сталого розвитку бізнесів. Це більше ніж визнання найкращих стратегій сталого розвитку, бо нагороду отримують ті, хто справді впливає на бізнес, суспільство та довкілля, створюючи новий формат ведення бізнесу у XXI столітті. Протягом останніх 14 років премія слугувала орієнтиром для компаній у всьому світі.

2024 року визначать 16 переможців у чотирьох головних напрямах сталого розвитку бізнесів: "Клімат і природа", "Стратегії та лідерство", "Стимулювання соціальних змін" (до цієї категорії входить нагорода за "Розмаїття, рівність та інклюзію") та "Звітність та інвестиції". Серед претендентів на нагороди — такі всесвітньо відомі бренди, як Amazon, General Electric, Lotus, Lenovo, Verizon, Bayer та інші.

"Для Метінвесту внесення до списку фіналістів всесвітньо визнаної нагороди — це насамперед оцінка тієї роботи, яку виконують на наших підприємствах менеджери, керівники, рядові співробітники, що кожного дня приймають у сім’ю ветеранів, які повертаються з війни. Реінтеграція колишніх військових — це водночас і виклик, і можливість для компанії. Це наше майбутнє і шлях для кожного великого українського бізнесу. Метінвест готовий бути провідником цього напряму в Україні, адже кожен шостий наш співробітник зараз у лавах ЗСУ", — відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, раніше компанія Метінвест потрапила до п’ятірки кращих роботодавців України. Також вона перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". Компанія робить акцент на двох основних напрямах — соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Так, бажання здобути вищу освіту в університеті Метінвест Політехніка цього року висловило понад 15 ветеранів.