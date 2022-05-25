"Оскара" за акторську майстерність і спецефекти: народна міліція фейкової "ЛНР" переплюнула тікток-війська Кадирова (відео)

Вояки з так званої "ЛНР" вирішили переплюнути тіктокерів Кадирова і відзняти неперевершене відео бою зі стріляниною, біганиною та повзаннями по землі.

"ЛНРівці" штурмували кущі, залізничну колію, гараж і 5-поверхівку.

Відео епічного бою виклали в сюжеті новин.

Голос за кадром розповідає, що бійці псевдореспубліки "ЛНР", а саме підрозділу "народної міліції" брали опорний пункт українських військових. З гранатомета вони ліквідували проивника "який ні про що не підозрював".

На кадрах бачимо, як військові "ЛНР" спочатку повзуть на пузі по траві і застрибують в кущі. Далі перебіжками, поєднаними з пострілами, долають залізничні колії і цілять з гранатомета у порожній гараж.

Потім бойовик продовжує перестрілка автоматними чергами і ховання "народних міліціонерів" за гаражами. Окупанти гатять куди попало зі зброї, а далі "ворог", стоячи посеред вікна, цілить по них з багатоповерхівки.

За постановку боя, перестрілку, біганину та совання по землі можна було б дати "Оскара", але все зіпсувала робота оператора.

Вояка з камерою весь цей час ніде не ховався і знімав "бій" з позиції "стоячи на ногах" на відкритій місцині.

Тому "Оскар" бійцям народної міліції не світить, але основних конкурентів - тікток-війська Кадирова у зніманні постановчих відео вони, схоже, переплюнули.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

Читайте також: