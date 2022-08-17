"Оскароносна стрічка "Своїх не кидаємо": ЗСУ показали, як окупанти накивали п'ятками, залишивши поранених (відео)

Росіяни в Україні постійно спростовують словесний патріотичний штамп "Своїх не кидаємо".

Їхні дії на фронті демонструють, що кидають, ще й як.

Черговим підтвердженням цьому є відео, яке оприлюднили бійці 24 ОМБр імені Короля Данила.

На кадрах видно, як четверо окупантів їдуть краєм поля з напрямку окопів.

З безпілотника ЗСУ скинули на них гранату. Вибух прийшовся поруч з одним з окупантів, який йшов позаду. Він отримав поранення і впав. Вцілілі "товариші" кілька секунд думали, що робити далі і не надумали нічого кращого, ніж просто піти геть, залишивши пораненого. За кілька кроків впав ще один вояка. Для решти це нічого не змінило, і вони почимчикували далі.

Чи повернулися окупанти "за своїми" і чи надали їм взагалі хоч якусь допомогу, невідомо.

Нагадаємо, що ЗСУ кількома пострілами стрілецької зброї "приземлили" російські дрон і БПЛА на мільйони рублів.

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