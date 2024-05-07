Оскарження висновку ВЛК: офіцер розповів, як це відбуватиметься

Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії залишиться в оновленому законодавстві.

Про це заявив в ефірі телемарафону офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко.

"Ми її удосконалили. Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК ухвалює рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, буває різне, то тепер такий захід проводитиметься в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, знову його приймала", – зазначив офіцер.

Яким чином ВЛК ухвалюватиме рішення

Мірошніченко пояснив, яким чином ВЛК ухвалюватиме рішення про придатність чи непридатність військовозобов'язаного до служби.

"Індивідуальну оцінку дещо спростили в цьому положенні, адже визначили більш чіткі критерії для встановлення ступеня придатності – від придатного, до повністю непридатного. Переглянули розклад хвороб, пояснення до нього в таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб, які отримали тяжкі поранення і мають ампутацію чи відсутність органів зору", – розповів офіцер Центральної ВЛК.

Нагадаємо, члени ВЛК вже не зможуть на власний розсуд ухвалювати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами.

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