Осколок пройшов через мозок і застряг у потилиці: 9-річна дівчинка з Миколаєва дивом вижила після важкого поранення

Осколок пройшов через мозок і застряг у потилиці: 9-річна дівчинка з Миколаєва дивом вижила після важкого поранення

Дев’ятирічну Софійку у Миколаєві скалічив касетний снаряд.

Осколок пройшов крізь увесь її мозок від лобної ділянки і застряг у потилиці дитини. Така травма зазвичай смертельна, або ж пацієнти втрачають здатність рухатися, говорити і мислити.

Історія Софійки розповідає ТСН.

Дев’ятирічна Софійка з рідними на початку квітня тікала зі свого села з-під обстрілів. Проте у Миколаєві "рускій мір" їх наздогнав - родина потрапила під вибухи касетних бомб. Один з уламків потрапив дитині у голову.

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"Там все вибухало, страхіття, що робилося. Я її закрила, як могла і сказала: "Доню, читай молитву". Вона читала молитву "Отче наш". Коли те все припинилося, сестра моя голову піднімає і каже: "Що то таке? В Софійки з голови фонтаном кров б’є", - розповідає мама Софійки.

Осколок влучив у Софійку біля дитячої лікарні - саме це, ймовірно, і врятувало дівчинку. Її донесли до медзакладу очевидці.

Два дні Софійка була в комі. Коли опритомніла, її перевезли до одеської лікарні, бо там було безпечніше. А наприкінці квітня евакуаційним потягом доправили до Львова і вже тут медики діставали осколок з голови.

"Вхідний отвір був в лобній ділянці, а уламок цього вибухового предмету застряг практично аж в задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок, і пройшов через так звані серединні структури або стовбур головного мозку. Вся частина лівої півкулі від лобної ділянки тих 11 сантиметрів пошкоджена", - розповідає завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Св. Миколая у Львові Михайло Ловга.

Лікарі дістали осколок, а отвір закрили титановою пластиною. Після операції Софійка заново вчиться ходити і щодня невтомно займається з реабілітологом.

Автори: Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львів, тсн, 1+1 марафон "Єдині новини"

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