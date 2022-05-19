"Основа їхньої "визвольної" кампанії": окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби Херсонщини

У середу, 18 травня, російські загарбники пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області, яку вони тимчасово окупували.

Росіяни вкрали з державної установи все, що "могло мати якусь матеріальну цінність". Зокрема, багато техніки.

Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

"Це основа методики їхньої "визвольної" кампанії. Армія, яка бореться з ноутбуками та принтерами державних установ", - наголосив чиновник.

За його словами, зараз росяни створюють на окупованій території умови, коли на ринках майже немає контролю якості харчових продуктів. Своєю чергою, це несе черговий ризик для населення Херсонщини.

"Друзі, уважно оглядайте, що купуєте, звертайте увагу на термін придатності продукту, не ризикуйте додавати кишкової інфекції на всі інші "радості" життя в окупації", – звернувся Соболевський до мешканців окупованого регіону.

Як повідомлялося, на виїзді з Херсонської області утворився багатокілометровий затор. Окупанти не випускають на українську територію тисячі авто з дітьми, жінками і людьми похилого віку. Авто стоять по декілька діб. Виснажені люди не мають ані їжі, ані води, ані відпочинку.

Читайте також: