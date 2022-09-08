Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 07.09.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні досить динамічна, але контролюється Силами оборони.

Суттєвих змін у стані складі та положенні противника не відмічено.

Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.

За день ворог 6 разів атакував авіацією українській позиції.

З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду.

Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан.

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