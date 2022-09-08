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Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - оперативне командування "Південь"

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Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 07.09.2022.       

Про це інформує оперативне командування «Південь».                        

Ситуація в операційній зоні досить динамічна, але контролюється Силами оборони.

  • Суттєвих змін у стані складі та положенні противника не відмічено.
  • Основна увага противника  зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.
  • За день ворог 6 разів атакував авіацією українській позиції.
  • З важкої  ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду.
  • Влучив по території промислового підприємства,  потерпілих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1573
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