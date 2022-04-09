"Основне місиво ще попереду, хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають": окупант поскаржився дружині на стан армії РФ

Окупант скаржиться, що вони погано харчуються і отримують від ЗСУ.
Чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною яскраво демонструє моральний стан військових РФ та ставлення до них власних командирів.
Її розмістили на сторінці ГУР Міноборони в Мережі (посилання на аудіо)
Окупант зателефонував дружині і поскаржився на погане хачування - замість сухпаїв видають малоїстівні консерви.
"Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі. У зампотила зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого", - розповідає окупант.
Також окупант скаржиться на своє командування.
"Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не призведе до хорошого. Місиво ще попереду основне. Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають", - говорить окупант.
Його ж дружина, вислухавши, зробила висновок, що "план не спрацював".
Росіянин наприкінці розмови зауважив, що йому б якось дотягнути до пенсії і піти з армії.
Нагадаємо, що окупанти, які відчули силу ЗСУ, готують передсмертні прохання своїм близьким. І знаєте, чого вони найбільше хочуть? Щоб їхні сини ніколи в житті не йшли до російської армії.