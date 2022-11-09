Основні кольори Нового 2023 року за східним календарем: принесуть щастя і успіх

Новий рік 2023: які кольори принесуть успіх і щастя

За словами астрологів, головними кольорами прийдешнього Нового 2023 року Чорного Водяного Кролика стануть блакитний, червоний, рожевий, жовтий і зелений. А ось помаранчевого та коричневого краще уникати, щоб не зіткнутися з нещастями.

Якщо носити одяг в основних кольорах року, прикрашати в цих відтінках будинок, то можна залучити в своє життя благополуччя, покращити фінансове становище, знайти кохання та створити сімейне щастя.

Червоний колір - символ зростання, розвитку, енергії життя. Блакитний символізує собою стихію води, яка стане основною в Новому 2023 році. Він допомагає зміцнити інтелектуальну активність, кмітливість та уяву. Рожевий - справжній магніт для кохання. Зелений відтінок залучає фінансові потоки та активує життєву енергію, яка потрібна для отримання успіху в різних справах.

Східний гороскоп на Новий 2023 рік: який колір щасливий для кожного знаку зодіака

Щур - у прийдешньому 2023 році Щурам принесе талан червоний колір. А тому астрологи рекомендують носити аксесуари та одяг в усіх його відтінках. Так ви зможете підвищити впевненість у собі та власних силах, завоювати в очах начальства і колег авторитет, залучити кар'єрний успіх та гроші в своє життя. Бик - знайти гармонію у всіх справах допоможе представникам цього знаку Зодіака небесно-блакитний колір. За допомогою такого відтінку можна буде також налагодити стосунки з близькими людьми. Тигр - для них головним кольором 2023 року стане лаймово-зелений. Аксесуари та одяг у цьому відтінку допоможуть відновити запаси енергії та покращити здоров'я. Вас одразу залучать до цікавих проєктів на роботі, які зміцнять фінансове становище сім'ї. Кролик - для представників цього знаку зодіака прийдешній рік буде найуспішнішим. А примножити капітал, грамотно розпоряджатися грішми, приймати правильні рішення, стати спокійними та розважливи їм допоможе кораловий колір. Дракон - для духовного прогресу 2023 рік стане вирішальним, адже самопізнання допоможе відкрити нові горизонти та перспективи. Якщо носити одяг і аксесуари кольору фуксії, а ще твердо стояти на ногах, не дозволяючи ілюзіям брати верх, то представники цього знаку зодіака знайдуть свої сильні сторони та внутрішню гармонію. Змія - рік буде вдалим, якщо залучити в своє життя пурпурний колір. В такому разі можна буде досягти успіху в особистому житті і професійній сфері. Цей колір вважають символом могутності та влади. Кінь - справжнім оберегом в прийдешньому 2023 Новому році стане для представників цього знаку сріблясто-блакитний колір. Він також допоможе знайти справжнє кохання. А зі своєю другою половинкою долати перешкоди і труднощі на шляху буде набагато простіше. Коза - життєва енергія буде на вершині, адже Чорному Водяному Кролику імпонують динамічні та активні представники цього знаку зодіака. Найкращим кольором стане зелений. Він допоможе втілити в життя всі свої бажання і розширити горизонти. Мавпа - кольором удачі стане вишневий. З його допомогою ви зумієте правильно розподілити сімейний бюджет, планувати доходи та зміцнити фінансове становище. Велику радість принесуть і зміни в особистому житті. Вам можуть зробити пропозицію руки і серця, якщо будете носити одяг і аксесуари в вишневому відтінку. Півень - колір прийдешнього Нового 2023 року - кобальтовий. Він допоможе переосмислити свої переконання і погляди, подивитися на ситуацію під іншим кутом. Такі зміни можуть стати чудовим поштовхом до перетворень. Собака - щастя в Новому році представникам цього знаку принесе рожевий колір. Взявши його до уваги, ви зможете налагодити стосунки зі своїми родичами та зустріти дорогу серцю людину. Свиня - представникам цього знаку зодіака 2023 рік принесе справжній талан. Якщо ви будете носити одяг та аксесуари в лавандовому кольорі, то зможете досягти професійних успіхів і побудувати місці стосунки з близькою людиною.

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