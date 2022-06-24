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Основні помилки, які заважають схуднути влітку: думка нутриціологині

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Основні помилки, які заважають схуднути влітку: думка нутриціологині

Основні помилки, які заважають схуднути влітку / Фото: pixabay.com

Літо - найкращий час для того, щоб схуднути. Адже в цей період організм починає активно розщеплювати жири. Але багато людей припускаються помилок, які заважають схуднути влітку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

В своєму профілі в Instagram нутриціологиня Світлана Нікітчук розповіла про основні помилки, які часто роблять ті, хто бажає влітку схуднути і мати гарний вигляд.

Чому саме влітку - найкраща пора для схуднення

Літньої пори на столі з'являється велика кількість сезонних овочів і фруктів. Також існують й інші причини:

  • хочеться побільше гуляти та займатися різноманітними фізичними активностями;
  • організм в спеку хоче менше їсти;
  • мотивація зростає, адже хочеться одягнути відкритий одяг, сходити на пляж;
  • піднімається настрій через сонечко, буяння кольорів, а тому не потрібно "тішити" себе їжею.

Основні помилки, які заважають влітку схуднути

  1. Застосування монодієт - не варто їсти одну гречку, огірочки чи пити лише кефір, адже лише збалансоване харчування веде до краси і здоров'я.
  2. Споживання різних напоїв в спеку - звичайно, всі ми хочемо в спеку випити чогось освіжного, але спрагу краще втамовують не холодні, а теплі напої. Не варто додавати до свого раціону солодкі газовані напої, магазинні соки, морси. В них багато цукру, що негативно впливає і на здоров'я, і на вагу. Алкогольні ж напої зневоднюють організм.
  3. "Відривання" у відпустці - звичайно, коли людина перебуває у відпустці, вона ніби "відпускає" свої бажання на волю. В такі моменти часто переїдають, навіть не відчуваючи голоду. А тому з відпустки багато хто приїздить з зайвими кілограмами.
  4. Поїдання морозива безконтрольно - морозиво з магазину можна назвати справжньою "цукровою бомбою", а тому його краще замінити домашніми морозивом чи сорбетами.
  5. Виключення з раціону жирів - вважається, що влітку потрібно їсти лише легку їжу, щоб зайвий раз не обтяжувати травлення. Але це неправильний підхід. Необхідно додати корисні жири до свого щоденного раціону.
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