Основні помилки, які заважають схуднути влітку: думка нутриціологині

Літо - найкращий час для того, щоб схуднути. Адже в цей період організм починає активно розщеплювати жири. Але багато людей припускаються помилок, які заважають схуднути влітку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

В своєму профілі в Instagram нутриціологиня Світлана Нікітчук розповіла про основні помилки, які часто роблять ті, хто бажає влітку схуднути і мати гарний вигляд.

Чому саме влітку - найкраща пора для схуднення

Літньої пори на столі з'являється велика кількість сезонних овочів і фруктів. Також існують й інші причини:

хочеться побільше гуляти та займатися різноманітними фізичними активностями;

організм в спеку хоче менше їсти;

мотивація зростає, адже хочеться одягнути відкритий одяг, сходити на пляж;

піднімається настрій через сонечко, буяння кольорів, а тому не потрібно "тішити" себе їжею.

Основні помилки, які заважають влітку схуднути