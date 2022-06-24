Основні помилки, які заважають схуднути влітку: думка нутриціологині

Літо - найкращий час для того, щоб схуднути. Адже в цей період організм починає активно розщеплювати жири. Але багато людей припускаються помилок, які заважають схуднути влітку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.
В своєму профілі в Instagram нутриціологиня Світлана Нікітчук розповіла про основні помилки, які часто роблять ті, хто бажає влітку схуднути і мати гарний вигляд.
Чому саме влітку - найкраща пора для схуднення
Літньої пори на столі з'являється велика кількість сезонних овочів і фруктів. Також існують й інші причини:
- хочеться побільше гуляти та займатися різноманітними фізичними активностями;
- організм в спеку хоче менше їсти;
- мотивація зростає, адже хочеться одягнути відкритий одяг, сходити на пляж;
- піднімається настрій через сонечко, буяння кольорів, а тому не потрібно "тішити" себе їжею.
Основні помилки, які заважають влітку схуднути
- Застосування монодієт - не варто їсти одну гречку, огірочки чи пити лише кефір, адже лише збалансоване харчування веде до краси і здоров'я.
- Споживання різних напоїв в спеку - звичайно, всі ми хочемо в спеку випити чогось освіжного, але спрагу краще втамовують не холодні, а теплі напої. Не варто додавати до свого раціону солодкі газовані напої, магазинні соки, морси. В них багато цукру, що негативно впливає і на здоров'я, і на вагу. Алкогольні ж напої зневоднюють організм.
- "Відривання" у відпустці - звичайно, коли людина перебуває у відпустці, вона ніби "відпускає" свої бажання на волю. В такі моменти часто переїдають, навіть не відчуваючи голоду. А тому з відпустки багато хто приїздить з зайвими кілограмами.
- Поїдання морозива безконтрольно - морозиво з магазину можна назвати справжньою "цукровою бомбою", а тому його краще замінити домашніми морозивом чи сорбетами.
- Виключення з раціону жирів - вважається, що влітку потрібно їсти лише легку їжу, щоб зайвий раз не обтяжувати травлення. Але це неправильний підхід. Необхідно додати корисні жири до свого щоденного раціону.