Основний удар російських ракет був по пологовому: МВС про цинічну атаку на Селидове

Під час нічної атаки по Селидовому на Донеччині основний удар був по пологовому відділенні лікарні. Загалом у медичному закладі на момент "прильоту" було майже 200 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Важка ніч у Селидовому на Донеччині: ворог обстріляв медичний заклад та будинок. Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області", - наголосив очільник МВС.

Клименко підтвердив, що з-під завалів медзакладу було вилучено тіла трьох людей, серед них - дитина 2015 року народження. Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячне немовля Крім того, шість людей, серед яких також є дитина, отримали поранення.

Тим часом у пресслужбі Нацполіції повідомили, що окупанти вбили трьох пацієнтів: 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні.

Нагадаємо, вночі проти 14 лютого РФ двічі вдарила ракетами по лікарні і п'ятиповерхівці в Селидовому на Донеччині. Окупанти понищили інфраструктури прямими влучаннями. Попередньо, росіяни випустили по місту чотири ракети.

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