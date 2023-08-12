Особисте озеро та кришталева люстра: у Мережі з'явилися фото шикарного маєтку Петра Симоненка

У Мережі показали фото із будинку колишнього "комуніста" Петра Симоненка, якому СБУ повідомила про підозру.

Де саме розташований будинок не повідомляється, але на фото видно, що він займає велику територію: є особисте озеро, соснові насадження та сам двоповерховий будинок з терасою. У холі між другим та першим поверхами звисає величезних розмірів кришталева люстра.

За інформацією журналістів, саме з цього маєтку колишнього голову "Комуністичної партії" евакуювали спецслужби РФ під час перебування на Київщині.

У Мережі відреагували на кадри розкішного будинку. Зокрема, користувачі згадали особняк Віктора Януковича та заявили, що "будинок Симоненко не дотягує за інтер’єром".

Журналісти показали будинок Петра Симоненка під Києвом

Нагадаємо:

11 серпня СБУ повідомила про підозру колишньому лідеру "Комуністичної партії" Петру Симоненку, який підтримав агресію проти України та втік до Росії під час повномасштабного вторгнення.

Під час тимчасової окупації Київської області Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ з проханням "евакуювати" його до Росії. Для цього Кремль відправив загін спецназу РФ до селища Березівка Макарівського району, де проживав екснардеп.

У РФ Симоненко став заступником голови "ЦК міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського союзу".

За вказівкою лідера організації депутата Держдуми РФ комуніста Геннадія Зюганова, Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Кремля та виправдовував агресію РФ проти України й можливість застосування Росією ядерної зброї.

Читайте також: