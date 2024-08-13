"Особисто повідомити" чи "особисто прибути": суд про те, як правильно подати відстрочку до ТЦК

Суд пояснив, чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою.

Обов'язок "особисто повідомити" ТЦК про відстрочку не означає "особисто прибути" до військкомату.

На це вказав Тернопільський окружний адміністративний суд, передає "Судово-юридична газета".

Деталі справи

Військовозобов'язаний просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення щодо його заяви про надання відстрочки, поданої 29 лютого 2024 року, а також зобов'язати її розглянути.

Чоловік звернувся до ТЦК з заявою про надання відстрочки на тій підставі, що він здійснює постійний догляд за своїм рідним дядьком, який є особою з інвалідністю І групи. Інших працездатних осіб, які могли б здійснювати відповідний догляд за ним, немає. До заяви додав необхідні документи, що підтверджують ці обставини, та направив звернення поштою.

Проте у ТЦК відмовилися приймати документи та вимагали, що чоловік приніс їх особисто. У ТЦК посилалися на пункт 8 Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, де зазначено, що заявник зобов`язаний особисто надавати документи, які підтверджують право на відстрочку. Також у військкоматі запевняли, що надана заява не відповідає визначеному взірцю, бо має заповнюватися власноручно заявником.

Що ухвалив суд

Як зазначив суд, положення ч. 11 статті 38 Закону №2232-ХІІ визначають обов`язок, зокрема, військовозобов`язаних особисто повідомити у разі змін сімейного стану, стану здоров`я, адреси місця проживання або перебування, освіти, місця роботи, посади органи, де вони перебувають на військовому обліку.

Тотожні норми містяться і у Порядку №1487, у тому числі в Правилах військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (додаток 2 до Порядку).

Разом з тим, ці документи не передбачають обов'язку особистого відвідування особою ТЦК для подання заяви та документів на відстрочку. Обов`язок "особисто повідомити" не означає "особисто прибути", зазначили у суді.

"З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особисто поштовим зв`язком заяву та документи для вирішення питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації дотримався процедури особистого їх подання (направлення)", – йдеться в повідомленні.

Тому ТЦК зобов'язали прийняти ці документи і нарешті вирішити, чи має особа право на відстрочку.

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