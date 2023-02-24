"Особисто Зеленському відправив смс о 5:17": очільник ДПСУ розповів, що написав президенту 24 лютого

Дейнеко наголосив, що в смс йшлося про те, що це провокація - це реальне вторгнення.

Очільник Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко розповів, що зранку 24 лютого 2022-го написав смс-повідомлення президенту Володимиру Зеленському. Сталося це о 05:17.

Про це головний прикордонник розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За його слова, на момент відправлення смс главі держави росіяни вже активно наступали.

"Особисто Зеленському я відправив SMS о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення", - каже Дейнеко.

"Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляна низка пунктів пропуску на кордоні з РФ, ведеться вогонь "Градами" з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. На даний момент п'ять поранених. Мої підрозділи займають позиції", - процитував Дейнеко повідомлення.

Голова ДПСУ зауважив, що повномасштабне вторгнення розпочалося о 03:40 на ділянці Луганського прикордонного загону. Розвідувальна група ворога напала на прикордонний пост.

"Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії. Прийшли доповіді, і близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про те, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, що насуваються колони. Я так зрозумів, що він уже доповідає президенту, - згадує Дайнеко.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку Росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Приблизно о 5:00 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану "спеціальну воєнну операцію" для "демілітаризації та денацифікації України". Вже за кілька хвилин почалися ракетні удари неподалік Києва та по всій території України.

Читайте також:

Річниця війни в Україні: світ підтримує Україну протестами