Особливі потреби: компанія Mars Україна надала допомогу київському центру для дітей та молоді з інвалідністю

У грудні 2021 року центр надання соціальних послуг для дітей та молоді з інвалідністю, який діє при громадській організації "Родина для осіб з інвалідністю" в приміщенні ДНЗ № 432 міста Києва, отримав благодійну фінансову допомогу від компанії Mars Україна. Виділені кошти пішли на придбання відеобладнання, яке необхідне для збору даних з метою проведення поведінкової терапії.

Щодня в центрі отримують денний догляд 8 дітей з важкими формами інвалідності, ще 10 дітей відвідують індивідуальні заняття за змінним графіком і 20 молодих осіб займаються в молодіжному відділенні 1-2 рази на тиждень. Майже всі користувачі мають значні поведінкові порушення, які заважають їм ефективно взаємодіяти під час корекційно-розвиткових занять. Тому працівники застосовують методи поведінкової терапії, що вимагають тривалого спостереження за дітьми в різних обставинах і детального поведінкового аналізу.

Олександра Посівнич, членкиня правління ГО "Родина": "У кожній сім’ї та в кожному колективі буває всяке, діти часто бешкетують. Нові педагоги можуть одразу не зорієнтуватися, як поводитися в тій чи тій ситуації. Тому, щоб працівники переймали досвід один одного, могли радитися, камери відеоспостереження нагально необхідні в центрі".

Фото з сайту https://www.ngo-rodyna.com

Відеоспостереження також допомагає підтримувати високий рівень безпеки. Працівники можуть бачити підопічних у всіх кімнатах, швидко реагувати на певні обставини. А батьки спокійніші за своїх дітей, яких залишають у центрі з дев’ятої до п’ятої. Вони можуть отримувати звіти про те, як поводилася дитина протягом дня, яким був її настрій, та обговорювати з вихователями питання навчання.

Компанія Mars Україна вже багато років надає благодійну допомогу громадській організації "Родина" та сім’ям, які виховують дітей і молодь з інвалідністю.

"Благодійна допомога нашої компанії спрямована на створення можливостей для розвитку дітей з особливими потребами. Тепер працівники центру та батьки матимуть більше практичних знань про особливості поведінки своїх дітей, зможуть поділитися цими знаннями з іншими. Це також ще один маленький крок для формування в нашій країні інклюзивного суспільства", - розповів Руслан Скиба, директор з корпоративних зв'язків Mars Україна.