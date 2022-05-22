Особливий правовий статус громадян Польші в Україні: Зеленський анонсував новий законопроєкт

До парламенту його внесуть найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про внесення до парламента найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні.
Про це розповіла представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.
"Президент анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - зазначила вона.
Подробиці про законопроєкт президента наразі не повідомили.
Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.
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