Особливий правовий статус громадян Польші в Україні: Зеленський анонсував новий законопроєкт

До парламенту його внесуть найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про внесення до парламента найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні.

Про це розповіла представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Президент анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - зазначила вона.

Подробиці про законопроєкт президента наразі не повідомили.

Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.

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