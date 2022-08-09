Особливий спосіб зберігання овочів, щоб вони залишалися свіжими до весни

Кінець літа - це період дозрівання великої кількості овочів. Звичайно, хочеться, щоб вони залишалися свіжими якомога довше. Адже так приємно поласувати овочевим рагу чи домашнім борщем взимку. Читайте в матеріалі ТСН.ua про унікальний спосіб зберігання овочів до весни.

Господар з Вінничини Віталій Помайло розповів "Фактам" про те, як зберігати овочі для борщового набору свіжими аж до квітня. За його словами, потрібно використовувати звичайну яму. Так продукти будуть перебувати у максимально природних умовах і тому смакуватимуть набагато довше.

Унікальний спосіб зберігання овочів до весни: в чому особливість

Найважливіше, що вам не потрібен ящик для зберігання овочів чи будь-який інший контейнер. А перелік дій такий:

Ретельно все перебрати, щоб серед свіжих овочів не було гнилі, пошкоджених або хворих продуктів. Просушити овочі на сонці два-три дні. На 5-7 днів покласти їх в прохолодному місці, щоб вони охолонули. Перед тим, як закопати овочі в землю, їх знову потрібно винести на сонце та залишити на 2-3 години.

Яму слід копати поряд з будинком чи господарськими прибудовами. Місце вибирати сухе, без ґрунтових вод. Для зберігання овочів ідеально підійде яма до метра в глибину та 1,5-2 метри в ширину. Дно бажано вистелити деревним попелом, хвоєю, підсушеним листям горіха.

Не забудьте помістити всередину ями для зберігання овочів "душник" - це конструкція, яка по формі нагадує трубу і виготовляється з нещільно збитих дощок. Зробити її можна також зі скрученої соломи. Отвір "душника" розташовують на поверхні землі. Його потрібно трішки прикрити. Наприклад, зробити дах з двох шматочків бляхи. Ця труба потрібна, щоб всередину ями потрапляло свіже повітря. Однак, якщо взимку вдарять сильні морози, його відразу прикривають, щоб овочі не замерзли.

Навколо "душника" потрібно вистелити сухі снопи квасолі (їх перед цим обмолочують) або сухий очерет. Зверху насипати овочі, потім йде тонкий шар соломи. На солому Віталій Помайло рекомендує покласти дерев'яні дощечки, а потім присипати цю всю конструкцію 2-сантиметровим шаром ґрунту. Зверху не забудьте додати шар сухого листя.

Вікдривати яму для зберігання овочів варто не раніше грудня. Однак можете бути впевненими - якщо все зробити правильно, продукти залишатимуться свіжими і з них ви зможете приготувати смачний борщ.