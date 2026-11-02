"Особливий вид жорстокості": як хакери атакували "Повітряну тривогу" та чому це небезпечно

Хакери атакували "Повітряну тривогу" / © ТСН

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Ввечері 1 листопада користувачі застосунку "Повітряна тривога" почали отримувати хибні попередження про радіаційну небезпеку, хімічні загрози. В одному повідомленні згадувалася російська балістична ракета "Орешник" та ймовірний ядерний напад.

Про це пише Newsweek.

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За сім хвилин сервіс зафіксував 122 фальшиві оповіщення. Зокрема, 103 оповіщення про повітряну тривогу після хакерської атаки на додаток. Понад 6,6 мільйона людей в Україні щодня користуються цим сервісом для завчасного попередження про російські атаки.

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Ті ж самі оповіщення поширилися через різні сторонні служби оповіщення, які спираються на офіційні дані. Деякі вуличні гучномовці у Львівській області навіть транслювали хибне радіаційне попередження.

Приблизно о 2:45 ранку за московським часом у понеділок користувачі російського додатку Міністерства надзвичайних ситуацій отримали попередження про те, що ядерні боєголовки прямують до регіонів по всій країні. Деяким було наказано запастися їжею та укриттям у підвалах на три тижні. Подібні повідомлення з'явилися в регіональних каналах екстрених служб у Telegram та MAX, російському державному додатку для обміну повідомленнями.

Наразі невідомо, хто стояв за атаками, чи були вони пов'язані між собою.

"Існує особливий вид жорстокості у втручанні в систему попередження цивільного населення. На відміну від військового радара чи лінії зв'язку на полі бою, її мета майже повністю гуманітарна: дати беззахисним громадянам найкращий шанс врятуватися від потенційно смертельної загрози", — мовиться у статті.

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Зазначається, що хибні тривоги можуть тероризувати та деморалізувати населення, ще більше порушити їхнє і без того невизначене, складне життя та поступово підірвати їхню довіру до інструментів, призначених для їхнього захисту.

"Якщо повторні вторгнення зроблять систему попередження ненадійною або переконають цивільних ігнорувати справжні загрози, ця психологічна війна може мати смертельні фізичні наслідки. Щойно така атака відбувається, влада також змушена вживати заходів", — зауважив автор.

"Сьогодні сторонні особи втрутилися в роботу застосунку. Ми вимкнули push-сповіщення та тимчасово призупинили його роботу", – написали в офіційному Telegram-акаунті української системи повітряного оповіщення.

О 22:54 alerts.in.ua повідомив про атаку типу "відмова в обслуговуванні" на власний веб-сайт. Він був змушений витратити понад годину на перехресну перевірку справжніх сповіщень із сфабрикованими записами, перш ніж зміг видалити ті, що встановили хакери.

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Інший сервіс, eTryvoga, тимчасово призупинив автоматичні сповіщення про повітряну тривогу, відновивши їх о 00:15.

Головний додаток повітряного сповіщення поетапно повернувся до роботи протягом ночі, але протягом кількох годин залишався без карти в реальному часі, яка показувала рухомі повітряні цілі. Вимкнення додатку для його відновлення збільшує ймовірність того, що справжні атаки завдадуть ще більшої шкоди.

З 1 липня по 24 вересня 2026 року по всій Україні було зафіксовано понад 7700 регіональних тривог про повітряну тривогу. Це на 27% більше, ніж за той самий період з квітня по червень.

Кібератака на "Повітряну тривогу" — головне:

Пізно ввечері 1 листопада користувачі застосунку "Повітряна тривога" масово отримали фейкові сповіщення про ядерну, радіаційну, хімічну загрозу та вуличні бої. Через вороже втручання роботу сервісу тимчасово призупиняли.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці немає радіаційної загрози. Там заявили про втручання в застосунок "Повітряна тривога" та запевнили, що столична система оповіщення працює штатно.

Застосунок "Повітряна тривога" поступово відновив роботу після несанкціонованого втручання сторонніх. Зокрема, користувачі знову отримують push-сповіщення про повітряні тривоги.

Невдовзі після інциденту з українським застосунком "Повітряна тривога" у Росії невідомі здійснили кібератаку на офіційний застосунок "МЧС России" та регіональні канали Міністерства надзвичайних ситуацій у месенджері MAX. Унаслідок цього користувачі отримали неправдиві сповіщення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни.

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