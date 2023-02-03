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Особові втрати окупантів в Україні наближаються до 200 тисяч — NYT

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Особові втрати окупантів в Україні наближаються до 200 тисяч — NYT

Фото: Associated Press

Росія зазнає значних втрат через те, що відправляє на фронт новобранців та зеків.

Приблизна кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч. 

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських та європейських чиновників. 

"Москва відправляє погано навчених новобранців, у тому числі засуджених, на лінію фронту на сході України, щоб прокласти шлях для більш досвідчених бійців, кажуть чиновники США та союзників", - йдеться в повідомленні. 

На думку іноземних посадовців, Путін може витримати сотні тисяч жертв в Україні, попри погіршення своєї політичної підтримки.

Нагадаємо міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців повномасштабної війни в України знизилася на 50%.

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Дата публікації
Перегляди
1460
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