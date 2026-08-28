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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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43
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3 хв

Спека наприкінці літа та штормовий удар: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними

Синоптики оголосили штормове попередження для кількох областей України на 29 серпня через різку зміну погоди.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Літо / фото ілюстративне

Літо / фото ілюстративне / © pexels.com

У суботу, 29 серпня, в більшості регіонів України втримається тепла й суха погода, і лише на заході пройдуть короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

В Українському гідрометцентрі повідомляють що 29 серпня буде хмарно із проясненнями. Загалом по країні синоптики опадів не передбачають, лише заході вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, на півдні країни очікується від +13 до +18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 29 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 серпня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, які будуть вдень 29 серпня у західних областях. У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами у цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують метеорологи.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують у неділю та понеділок (30 та 31 серпня відповідно) у більшості північних, центральних, 30 серпня і західних областей місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території опадів не передбачається.

Погода у Києві

На Київщині 29 серпня буде хмарно й без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень — від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Львові

У суботу, 29 серпня, через вплив атмосферних фронтів із південного заходу на Львівщині та у Львові очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів із можливим слабким туманом уранці, а вдень прогнозують короткочасні дощі й грози. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики попереджають про грози на Львівщині 29 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози на Львівщині 29 серпня / © Укргідрометцентр

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 9–14 м/с. Нічна температура становитиме по області +10…+15, у Львові +12…+14, денна — +23…+28 тепла, у місті очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах +12…+17 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 серпня буде ясно, без опадів. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +10 до +15 градусів тепла;

  • вдень від +26 до +31 градуса тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть:

  • вночі від +13 до +15 градусів тепла;

  • вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

Як прогнозують синоптики, 29 серпня в Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, із доброю видимістю на автошляхах. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, а вздовж узбережжя можливі пориви до 12–17 м/с (послабшають удень до 6–11 м/с), через що оголошено І рівень небезпечності.

Море матиме легке хвилювання із загрозою короткочасного спаду рівня води вночі в Дніпро-Бузькому лимані. Температура повітря по області вночі становитиме +12…+20 градусів тепла, в Одесі +15…+17 градусів тепла, удень буде від +25 до +30 градусів тепла, у місті стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла. Температура морської води коливатиметься в межах +21…+23 градуси тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні 2026 року.

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