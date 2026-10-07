Пожовкле листя / Фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

У четвер, 8 жовтня, в Україні утримуватиметься сонячна, суха та спекотна погода з температурою повітря місцями до +26 градусів.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Синопткиня Наталка Діденко прогнозує суху та спекотну погоду в Україні 8 жовтня.

Реклама

«Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи!» — зауважує вона.

Впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме від +20 до +24 градусів тепла, а в західних очікується до +21…+26 градусів вище нуля.

За прогнозом Діденко, у столиці 8 жовтня також не буде опадів, а стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +22 до +23 градусів тепла. Водночас вона зазначає, що варто очікувати похолодання з дощами 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі.

«Похолодання наразі очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця і тепла відверто поменшає», — зазначає метеорологиня.

Реклама

За прогнозом Укргідрометцентру, 8 жовтня в Україні очікується дуже тепла та суха погода з мінливою хмарністю. Через наближення західноєвропейського атмосферного фронту тиск знизиться, а південні повітряні потоки принесуть додаткове потепління.

На півдні, а також у Харківській і Луганській областях уночі та вранці можливий туман. Вітер південний, 5–10 м/с, у Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Стовпчики термометрів уночі покажуть +6…+12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +18…+24 градуси.

Погода в Україні 8 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 8 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у межах від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

Реклама

У Києві вночі буде близько +10, а вдень — до +21…+23 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 8 жовтня погоду визначатиме теплий сектор циклону над північчю Західної Європи, повідомляють синоптики. У регіоні буде мінлива хмарність, переважно без опадів, лише ввечері місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У Львові температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 8 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +18 до +23 градуси.

У Дніпрі очікується вночі від +9 до +11 градусів тепла, вдень — від +20 до +22 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 8 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м. Вітер дутиме південний зі швидкістю 6–11 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 8 жовтня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується до +23 тепла.

У Харкові температура вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Нагадаємо, явище Ель-Ніньйо вступило в активну фазу та вже коригує кліматичні процеси на планеті, що загрожує зіпсувати зимовий відпочинок багатьом мандрівникам. Погодні аномалії проявляться по-різному: від затяжних злив і масштабних підтоплень до рекордної спеки, тривалої посухи та нестабільного снігового покриву на курортах.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів