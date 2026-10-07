ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1652
Час на прочитання
3 хв

Останні дні "бабиного літа" вже закінчуються: синоптики попередили про нову хвилю похолодання — дати

Україна 8 жовтня стане однією з найтепліших країн Європи з сухою та сонячною погодою до +26 градусів, проте синоптики вже попереджають про швидку зміну синоптичної ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожовкле листя / фото ілюстративне

Пожовкле листя / Фото ілюстративне / © pexels.com

У четвер, 8 жовтня, в Україні утримуватиметься сонячна, суха та спекотна погода з температурою повітря місцями до +26 градусів.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синопткиня Наталка Діденко прогнозує суху та спекотну погоду в Україні 8 жовтня.

«Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи!» — зауважує вона.

Впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме від +20 до +24 градусів тепла, а в західних очікується до +21…+26 градусів вище нуля.

За прогнозом Діденко, у столиці 8 жовтня також не буде опадів, а стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +22 до +23 градусів тепла. Водночас вона зазначає, що варто очікувати похолодання з дощами 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі.

«Похолодання наразі очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця і тепла відверто поменшає», — зазначає метеорологиня.

За прогнозом Укргідрометцентру, 8 жовтня в Україні очікується дуже тепла та суха погода з мінливою хмарністю. Через наближення західноєвропейського атмосферного фронту тиск знизиться, а південні повітряні потоки принесуть додаткове потепління.

На півдні, а також у Харківській і Луганській областях уночі та вранці можливий туман. Вітер південний, 5–10 м/с, у Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Стовпчики термометрів уночі покажуть +6…+12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +18…+24 градуси.

Погода в Україні 8 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 8 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у межах від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

У Києві вночі буде близько +10, а вдень — до +21…+23 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 8 жовтня погоду визначатиме теплий сектор циклону над північчю Західної Європи, повідомляють синоптики. У регіоні буде мінлива хмарність, переважно без опадів, лише ввечері місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У Львові температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 8 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +18 до +23 градуси.

У Дніпрі очікується вночі від +9 до +11 градусів тепла, вдень — від +20 до +22 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 8 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м. Вітер дутиме південний зі швидкістю 6–11 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 8 жовтня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується до +23 тепла.

У Харкові температура вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Нагадаємо, явище Ель-Ніньйо вступило в активну фазу та вже коригує кліматичні процеси на планеті, що загрожує зіпсувати зимовий відпочинок багатьом мандрівникам. Погодні аномалії проявляться по-різному: від затяжних злив і масштабних підтоплень до рекордної спеки, тривалої посухи та нестабільного снігового покриву на курортах.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie