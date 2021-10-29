Останні дні жовтня потішать теплом: прогноз погоди в Україні на вихідні

У деяких регіонах місцями туман.
На вихідних, 30-31 жовтня, в Україні буде суха та тепла погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 30 жовтня, в країні буде без опадів. Вночі та вранці у східній частині місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях 16-18°.
У неділю, 31 жовтня, також сухо. Вночі та вранці у східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на сході країни 1-6° морозу, вдень 8-13°, на Закарпатті та у південній частині до 15°.
У Києві на вихідних буде сухо. 30 жовтня вітер буде південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. У неділю, 1 листопада, у столиці очікується невелика хмарність. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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