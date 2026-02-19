- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 1 хв
Останні морози перед потеплінням: прогноз погоди на 20 лютого
Україна перебуватиме під впливом чергових атмосферних фронтів з опадами та коли температура повітря почне підвищуватися та встановиться невеликий денний плюс.
У п’ятницю, 20 лютого, в Україні температура повітря вночі -6-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині 0-3 градуси морозу.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня п’ятниці в Україні очікується -2-5 градусів, у південній частині +1+6 градусів.
Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території — без істотних опадів.
Погода у Києві
У Києві 20 лютого без опадів. Вночі -10 градусів, вдень -2 градуси. Ночі суботи та неділі ще будуть морозними, до -12-15 градусів.
«Вже від 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу», — уточнила вона.
Раніше синоптик повідомив, що до вихідних в Україні спостерігатиметься підвищення температури повітря та зменшення опадів. Значно тепліше стане на наступному тижні.