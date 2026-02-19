Останні морози перед потеплінням: прогноз погоди на 20 лютого

До України йде потепління / © pixabay.com

У п’ятницю, 20 лютого, в Україні температура повітря вночі -6-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині 0-3 градуси морозу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня п’ятниці в Україні очікується -2-5 градусів, у південній частині +1+6 градусів.

Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території — без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві 20 лютого без опадів. Вночі -10 градусів, вдень -2 градуси. Ночі суботи та неділі ще будуть морозними, до -12-15 градусів.

«Вже від 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу», — уточнила вона.

Раніше синоптик повідомив, що до вихідних в Україні спостерігатиметься підвищення температури повітря та зменшення опадів. Значно тепліше стане на наступному тижні.