Останні нововведення від ПриватБанку: що потрібно про них знати

В ПриватБанку вирішили переглянути розмір комісії за відправлення міжнародних переказів з гривневих карток. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що це означає.

На офіційному сайті ПриватБанку повідомили, що це змушений крок, і, як сподіваються у компанії, тимчасовий. Такі нововведення необхідні, щоб унеможливити спекуляції на різниці курсів. Їх встановили через дії деяких клієнтів банку.

Також у ПриватБанку зазначили, що вартість доставлення валюти та готівки до відділень у період воєнного стану дещо зросла. Через проблеми з логістикою часто неможливо перевезти кошти в деякі міста. Однак служба підтримки клієнтів сподівається, що заходи, які вживає банк, нормально сприймуться громадянами України.

Отже, що змінилося? Наразі все ще можливо отримати переказ на гривневий рахунок без комісії. Тобто безкоштовно. А ось в інших випадках відбулися зміни:

Р2Р з гривневої на закордонну картку;

з гривневої на закордонну картку; Р2Р на будь-яку валютну картку;

на будь-яку валютну картку; SWIFT -переказ на валютну картку фізичної особи чи міжнародної компанії.

Раніше ПриватБанк за кожну операцію Р2Р брав 2% від суми. Тепер же комісія збільшилася у два рази. А мінімальна сума переказу становить 50 гривень.

До 1 жовтня 2022 року за міжнародні перекази SWIFT та валютні виплати від міжнародних компаній у банку знімали 0,5% комісії. Наразі ж комісія зросла до 1%.

Збільшення, як вважають в ПриватБанк, незначне, а тому жодних незручностей у клієнтів викликати не повинне.