Останні російські атаки завдали збитків щонайменше на 100 млн євро – “Укренерго”

За попередніми підрахунками, останні російські атаки завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро. Ці підрахунки стосуються виключно високовольтного обладнання.

Про це в неділю, 24 березня, повідомив у соцмережі Facebook голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, в регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, ліквідацією наслідків атак та відновленням займається 10 мобільних ремонтних бригад, фахівців експлуатаційного персоналу підстанцій і ліній, підрядні організації.

“До кінця дня ми плануємо завершити відновлювальні роботи на найбільш пошкоджених об’єктах в західних, південних та центральних областях. Це означає, що протягом наступних кількох днів будуть поступово зніматися ті залишкові обмеження енергопостачання, які все ще є в деяких регіонах”, - повідомив Кудрицький.

Де найскладніша ситуація

Очільник “Укренерго” повідомив про складну ситуацію в трьох областях України.

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“На Харківщині ми разом з фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як заживити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут. На Дніпропетровщині та Одещині подекуди діють обмеження енергопостачання, застосовані Диспетчерським центром “Укренерго”, - повідомив він.

Обмеження на Дніпропетровщині Володимир Кудрицький пояснив масованою атакою “Шахедів”, яку ворог здійснив цієї ночі.

“Це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіоні. Ремонтні бригади працюють над поверненням стабільного енергоживлення, це може зайняти декілька днів”, - наголосив він.

До чого закликають енергетики

Володимир Кудрицький закликав жителів регіонів, де поступово повертається енергоживлення, дотримуватися режиму ощадливого споживання та не вмикати всі електроприлади одразу.

“Це допоможе не створювати надмірне навантаження на енергосистему, яка все ще відновлюється після масованих атак. Відповідно, наші ремонтні бригади зможуть зробити свою роботу швидше”, - зазначив він.

Нагадаємо, російські загарбники своїм масованим ракетним удару 22 березня хотіли спричинити в Україні повний блекаут.

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