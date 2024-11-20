Останні російські удари по Україні загрожують "катастрофічним збоєм в електроенергії" – The Guardian

Атаки, спрямовані на підстанції, підключені до трьох українських АЕС, загрожують ядерною катастрофою в Європі.

Greenpeace попередила, що енергомережа України перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після російської атаки ракетами та безпілотниками 17 листопада. Це викликає побоювання щодо безпеки трьох АЕС країни, які працюють.

Про це повідомляє The Guardian.

Росія створює ризик ядерної катастрофи в Європі

У підготованій для видання інформації від Greenpeace йдеться, що російські удари були спрямовані по електричних підстанціях, "важливих для роботи українських атомних станцій". Існує ймовірність того, що реактори можуть втратити потужність і стати небезпечними.

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"Зрозуміло, що Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як головний військовий важіль, щоб перемогти Україну. Але, здійснюючи атаки, Росія створює ризик ядерної катастрофи в Європі, яку можна порівняти з Фукусімою 2011 року, Чорнобилем 1986 року чи навіть гірше", – розповів ядерний експерт з Greenpeace Ukraine Шон Берні.

Незважаючи на те, що Greenpeace є незалежною організацією, вона підтримує контакти з українським урядом. Офіційні українські джерела, з якими зв’язалися журналісти, визнали технічний аналіз кризи Greenpeace.

Автори статті нагадали, що 17 листопада Росія випустила залп із понад 210 ракет і безпілотників, які спрямувала на цілі виробництва та передавання електроенергії по всій Україні. Через кілька годин "Укренерго" оголосило про загальнонаціональне нормування споживання електроенергії, щоб допомогти відновити систему.

РФ навмисно атакувала підстанції, пов'язані з трьома АЕС

Незважаючи на те, що ці атаки не були спрямовані безпосередньо на три українські атомні електростанції, що залишилися в експлуатації, – на Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, Greenpeace стверджує, що РФ навмисно намагалася посилити напругу, в якій перебувають АЕС, атакуючи пов’язані з ними підстанції.

МАГАТЕ повідомило 17 листопада, що магістральні лінії електропередач від чотирьох підстанцій до трьох АЕС були обірвані, а на Хмельницькій станції монітори на місці "почули гучний вибух". Дві лінії електропередач до Рівного стали недоступними, а потужність шести з дев’яти ядерних реакторів на трьох майданчиках була знижена.

Зазначається, що на ці три об’єкти припадає близько двох третин електроенергії в Україні, оскільки попередні ворожі атаки знищили більшість вугільних і нафтових електростанцій країни, також були пошкоджені деякі гідрооб’єкти.

Особливе занепокоєння викликає те, що "серйозні пошкодження енергетичної системи України, включно з підстанціями, викликають серйозну нестабільність", заявили в Greenpeace. Це може означати тривалу втрату зовнішнього живлення для реакторів. Охолодження реактора та відпрацьованого палива вимагає електроенергії, стабільне постачання якої перебуває під загрозою.

У разі припинення постачання українські реактори мають дизель-генератори та батареї, які забезпечують необхідне постачання електроенергії з достатньою кількістю палива протягом 7-10 днів. Але, зазначили в Greenpeace, якщо не вдасться зберегти паливо або відновити енергопостачання, наслідки можуть призвести до ядерної катастрофи.

"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду. Під найбільшим ризиком перебувають люди та довкілля в Україні, але існує ймовірність серйозного впливу на більшу частину Європи та за її межами", – додали в організації.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ влаштувала понад 220 цілеспрямованих атак на об'єкти генерації електроенергії в Україні. Країна-агресорка також окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності країни.

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