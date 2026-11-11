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Останні секунди перед смертельним ударом: CNN оприлюднив моторошне відео трагедії в Комишувасі
CNN показав моторошні кадри останніх секунд перед ударом по Комишувасі. Там досі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
У Комишувасі Запорізької області тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада.
CNN оприлюднив нові кадри жахливого удару росіян по будівлі колишньої школи в Комишувасі.
Станом на зараз відомо про 55 загиблих. Під завалами досі можуть перебувати ще 19 людей.
Трагедія у Комишувасі — головне:
2 листопада російські окупанти скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Згодом ворог завдав повторного удару, коли на місці «прильотів» працювали рятувальники.
Т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін повідомив, що росіяни здійснили прицільну комбіновану атаку. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом на підземне укриття скинули потужніші ФАБ-3000 — тритонну авіабомбу, яка містить майже півтори тонни вибухівки.
Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 8 листопада з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли. Триває ідентифікація.
Зокрема, на звістку чекають 70-річний Сергій Коливашко та 72-річний Микола Краснов — їхніх дружин наразі немає ані в списках загиблих, ані в списках знайдених.